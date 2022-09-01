Еще одна странная смерть в рф: вице-президент ЛУКОЙЛа выпал из окна больницы

10:20 01 сентября Киев, Украина

Вице-президент российской нефтяной компании Лукойл Равиль Маганов умер, выпав из окна Центральной клинической больницы в москве. По неподтвержденным данным, речь может идти о суициде.
 
Об этом сообщают росСМИ.
«Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм нефтяник скончался на месте, его тело обнаружил медицинский персонал.», — сообщают СМИ.
По данным источников в ГУ МВД, инцидент произошел около 7:30, топ-менеджер выпал из окна расположенного на 6 этаже.
 
В «Лукойле» Маганов работал с 1993 года, вице-президентом компании стал в 2006-м. Ему было 67 лет. Равиль Маганов является родным братом гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.
 
Очередная странная смерть.