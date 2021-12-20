Еще одна смерть от чумы зафиксирована в Китае

Как стало известно, в Китае зафиксирован очередной случай смерти от чумы. Это произошло в городе Баян-Нур, что находится в степном автономном районе Внутренняя Монголия. По мнению эпидемиологов, разносчиком болезни являются грызуны, которыми традиционно питается степное население региона.

В связи с этим, в городе до конца года введен повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность.

Двумя днями ранее от чумы умер житель Внутренней Монголии в городе Баотоу. Китайские медики выявили 35 человек, контактировавших с зараженным. Их всех изолировали.

В связи со случившимся в районе Дархан-Муминган власти региона до конца текущего года ввели режим повышенной эпидемиологической опасности с целью предотвратить возникновение локальных вспышек чумы.

Отметим, случаи заражения данным инфекционным заболеванием в северном Китае фиксируются нередко, поскольку жители региона иногда употребляют в пищу мясо грызунов - переносчиков чумы.

Месяц назад в китайской Внутренней Монголии был выявлен случай бубонной чумы у скотовода. В городе Баян-нур объявили третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней.