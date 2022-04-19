Еще один пассажирский паром компании Viking Line сел на мель

13:48 22 ноября Киев, Украина

Вблизи берегов Финляндии сел на мель паром Viking Grace. Это вторая подобная авария, произошедшая с лайнерами компании Viking Line. В этот раз причиной того, что паром потерпел неудачу на пути из Стокгольма в Турку, послужил сильный ветер. Судно село на мель недалеко от порта Мариехамн на Аландских островах. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщило местное издание Iltalehti.

На борту парома находились 331 пассажир и 98 членов экипажа. По словам начальника пресс-службы Viking Line, жизнь пассажиров не подвергалась непосредственной опасности.

Обследование судна показало, что на нем нет пробоин. Владелец судна дождался ослабления ветра, после чего паром начали буксировать с мели.

В ночь с субботы на воскресенье лайнер успешно отбуксировали в бухту Мариехамн.

По данным береговой охраны, пассажиры некоторое время еще находились на борту, и их эвакуация началась сегодня утром.

Напомним, в сентябре у Аландских островов сел на мель еще один пассажирский паром компании Viking Line – Viking Amorella. Тогда на борту судна находились 207 пассажиров и 74 члена экипажа. Никто из них не пострадал.

В Танзании при опрокидывании парома погибли 10 человек.