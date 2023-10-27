ЕС запретил глиттер и мелкие блестки: борьба с микропластиком

Европейский Союз запретил использование декоративного глитера и мелких блесток, ведь это вредит природе и загрязняет окружающую среду микропластиком.
Об этом идет речь на сайте ЕС.
С 17 октября 2023 г. запрещено использовать пластиковые блестки без, например, для рукоделия, игрушек.
Не запрещены биоразлагаемые, растворимые, натуральные или неорганические блестки. Не запрещается также производить бусины и паетки, блестки из неорганики.
А для некоторых изделий установлен переходный период, в течение которого производство должно убрать из компонентов микропластик:
С 17 октября 2023 г. запрещено использовать пластиковые блестки без, например, для рукоделия, игрушек.
Не запрещены биоразлагаемые, растворимые, натуральные или неорганические блестки. Не запрещается также производить бусины и паетки, блестки из неорганики.
А для некоторых изделий установлен переходный период, в течение которого производство должно убрать из компонентов микропластик:
- до 16 октября 2027 года включительно — для смывающейся косметики;
- до 16 октября 2029 года включительно — для косметики, которая не смывает;
- до 16 октября 2035 г. включительно для макияжа, косметики для губ и ногтей.
Комиссия ЕС работает над подробным документом с пояснениями относительно новых правил. Его планируется разработать до конца 2023 года.
В решении ЕС говорится, что микропластик, нерастворимый в воде, разлагается очень медленно, его могут проглотить животные, это вредит окружающей среде и здоровью человека. Полимеры микропластика уже находили в воде и пище. Они скапливаются в окружающей среде и способствуют загрязнению микропластиком. Загрязнение микропластиком очень стойкое. Его практически невозможно удалить и что оно постепенно скапливается. Европейское химическое агентство подсчитало, что в настоящее время более 42 тысяч тонн специально произведенных микрочастиц пластика ежегодно попадает в окружающую среду.
В решении ЕС говорится, что микропластик, нерастворимый в воде, разлагается очень медленно, его могут проглотить животные, это вредит окружающей среде и здоровью человека. Полимеры микропластика уже находили в воде и пище. Они скапливаются в окружающей среде и способствуют загрязнению микропластиком. Загрязнение микропластиком очень стойкое. Его практически невозможно удалить и что оно постепенно скапливается. Европейское химическое агентство подсчитало, что в настоящее время более 42 тысяч тонн специально произведенных микрочастиц пластика ежегодно попадает в окружающую среду.
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