ЕС запретил глиттер и мелкие блестки: борьба с микропластиком

17:03 24 октября Киев, Украина

Европейский Союз запретил использование декоративного глитера и мелких блесток, ведь это вредит природе и загрязняет окружающую среду микропластиком.

Об этом идет речь на сайте ЕС.



С 17 октября 2023 г. запрещено использовать пластиковые блестки без, например, для рукоделия, игрушек.



Не запрещены биоразлагаемые, растворимые, натуральные или неорганические блестки. Не запрещается также производить бусины и паетки, блестки из неорганики.



А для некоторых изделий установлен переходный период, в течение которого производство должно убрать из компонентов микропластик:

до 16 октября 2027 года включительно — для смывающейся косметики;

до 16 октября 2029 года включительно — для косметики, которая не смывает;

до 16 октября 2035 г. включительно для макияжа, косметики для губ и ногтей.

Комиссия ЕС работает над подробным документом с пояснениями относительно новых правил. Его планируется разработать до конца 2023 года.



В решении ЕС говорится, что микропластик, нерастворимый в воде, разлагается очень медленно, его могут проглотить животные, это вредит окружающей среде и здоровью человека. Полимеры микропластика уже находили в воде и пище. Они скапливаются в окружающей среде и способствуют загрязнению микропластиком. Загрязнение микропластиком очень стойкое. Его практически невозможно удалить и что оно постепенно скапливается. Европейское химическое агентство подсчитало, что в настоящее время более 42 тысяч тонн специально произведенных микрочастиц пластика ежегодно попадает в окружающую среду.