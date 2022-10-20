ЕС заложит 853 млн евро в бюджет помощи Украине

Депутатами Европейского парламента принято решение об оказании финансовой помощи Украине в следующем году.
В проект бюджета ЕС на 2023 год добавили 853 миллионов евро:
В проект бюджета ЕС на 2023 год добавили 853 миллионов евро:
- 250 млн евро - на гуманитарную помощь;
- 100 млн евро - Фонду убежище, миграции и интеграции;
- 162 млн евро - в бюджет Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества с южными и восточными соседями ЕС;
- 80 млн евро – на финансирование работы Европейского оборонного фонда и военной мобильности.
Внесенные евродепутатами правки должен согласовать Совет Евросоюза.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии