ЕС вводит санкции против ИГИЛ и Аль-Каиды

12:50 27 ноября Киев, Украина

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении "Исламского государства" и "Аль-Каиды", которые подразумевают жесткие ограничения на торговлю или поставки в эти страны любого оружия, товаров военного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию. Украина, Молдова, Армения, Грузия и ряд других стран поддерживает такое решение ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета в пятницу, 27 ноября.



"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, члены Европейского экономического пространства, а также Украина, Молдова, Армения и Грузия присоединились к решению Совета ЕС ", - сказано в документе.



Страны обеспечат соответствие национальной политики этому решению Совета ЕС.



В частности, санкции предусматривают жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.



В то же время членам этих организаций запрещен въезд на территорию ЕС, это ограничение распространяется также на граждан стран ЕС, которые принадлежат к этим террористическим организациям.