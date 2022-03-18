ЕС ввел ограничения для перевозчиков, имеющих отношение к России

11:20 16 марта Киев, Украина

Самолеты РФ не будут иметь права осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС



Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза ввело ограничения по лицензиям для перевозчиков, имеющих отношение к России.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, комментируя новое решение EASA.

«Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) ввело ограничительные меры против России в связи с военным вторжением в Украину. EASA остановило действия всех сертификатов, если владелец сертификата находится или проживает в России, или иным образом подпадает под санкции», – говорится в сообщении.

Ограничение касается лицензий авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание.



Такое решение является ответом на обращение Мининфраструктуры к ключевым международным организациям, в частности Европейской комиссии, с требованием полной инфраструктурной блокады РФ.



Как отмечают в ведомстве, отныне самолеты России без соответствующих сертификатов не будут иметь право осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС. Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики - такие, как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур" и т.д.



EASA остановило и действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники. Остановлены и сертификаты изготовленных в России воздушных судов Ту-204 и Superjet 100.



«Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности», – подчеркнули в Министерстве инфраструктуры.