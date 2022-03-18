ЕС ввел ограничения для перевозчиков, имеющих отношение к России

Самолеты РФ не будут иметь права осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС
Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза ввело ограничения по лицензиям для перевозчиков, имеющих отношение к России.
Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза ввело ограничения по лицензиям для перевозчиков, имеющих отношение к России.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, комментируя новое решение EASA.
Ограничение касается лицензий авиаперевозчиков на продукцию, запчасти, приборы, лицензии на техническое авиаобслуживание.
Такое решение является ответом на обращение Мининфраструктуры к ключевым международным организациям, в частности Европейской комиссии, с требованием полной инфраструктурной блокады РФ.
Как отмечают в ведомстве, отныне самолеты России без соответствующих сертификатов не будут иметь право осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС. Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики - такие, как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур" и т.д.
EASA остановило и действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники. Остановлены и сертификаты изготовленных в России воздушных судов Ту-204 и Superjet 100.
«Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности», – подчеркнули в Министерстве инфраструктуры.
Такое решение является ответом на обращение Мининфраструктуры к ключевым международным организациям, в частности Европейской комиссии, с требованием полной инфраструктурной блокады РФ.
Как отмечают в ведомстве, отныне самолеты России без соответствующих сертификатов не будут иметь право осуществлять рейсы в авиапространстве ЕС. Среди компаний с приостановленными лицензиями есть крупнейшие российские авиаперевозчики - такие, как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур" и т.д.
EASA остановило и действие лицензии для ряда предприятий, предоставляющих техническое обслуживание авиатехники. Остановлены и сертификаты изготовленных в России воздушных судов Ту-204 и Superjet 100.
«Эти решения напрямую влияют на работу российских авиакомпаний не только в ЕС, но и во всем мире. Главный авиарегулятор Европы фактически разрывает все связи с российским авиарынком и ставит под серьезное сомнение его возможности по выполнению гарантий безопасности», – подчеркнули в Министерстве инфраструктуры.
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