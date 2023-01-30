ЕС ввел санкции против иранской компании, производящей дроны

18:35 30 января Киев, Украина

Европейский Союз сегодня 30 января ввел санкционные ограничения против иранской государственной корпорации Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящей беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Дроны производства этой компании, в частности, используются россией в войне против Украины.

Текст решения опубликован в "Официальном вестнике" ЕС.

HESA является дочерней компанией Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO): государственного предприятия, подчиненного Министерству обороны и логистики вооруженных сил Ирана (MODAFL).

Таким образом, БПЛА производства HESA в Иране используются российской федерацией в военной агрессии против Украины.
"Поэтому HESA несет ответственность за поддержку материальных действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - подчеркнули в Совете ЕС.
Санкции вступают в силу с момента обнародования соответствующего решения.