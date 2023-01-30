ЕС ввел санкции против иранской компании, производящей дроны

Европейский Союз сегодня 30 января ввел санкционные ограничения против иранской государственной корпорации Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящей беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Дроны производства этой компании, в частности, используются россией в войне против Украины.
Текст решения опубликован в "Официальном вестнике" ЕС.
HESA является дочерней компанией Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO): государственного предприятия, подчиненного Министерству обороны и логистики вооруженных сил Ирана (MODAFL).
Таким образом, БПЛА производства HESA в Иране используются российской федерацией в военной агрессии против Украины.
Текст решения опубликован в "Официальном вестнике" ЕС.
HESA является дочерней компанией Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO): государственного предприятия, подчиненного Министерству обороны и логистики вооруженных сил Ирана (MODAFL).
Таким образом, БПЛА производства HESA в Иране используются российской федерацией в военной агрессии против Украины.
Санкции вступают в силу с момента обнародования соответствующего решения.
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