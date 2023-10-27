ЕС возвращает в россию Фестиваль европейского кино

В россию, несмотря на продолжение войны в Украине, возвращается Фестиваль европейского кино. В 2023 году он будет проходить с 1 по 15 ноября в онлайн-формате и представит лучшие фильмы ЕС за последние несколько лет.
Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в россии.
Открытие фестиваля посвятили дню основания Европейского Союза - 1 ноября 1993 вступил в силу Маастрихтский договор.
В прошлом году событие было отменено из-за вторжения россии в Украину.
Посол ЕС заявил, что "магия кино преодолевает все культурные барьеры". А пропагандистские СМИ добавляют, что мероприятие проходит под лозунгом "Кино объединяет".
В рамках программы мероприятия покажут 21 фильм из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий. Все фильмы покажут на языке оригинала с российскими субтитрами. Они будут доступны россиянам бесплатно и без регистрации.
Указывается, что на фестивале будет показано игровое, документальное и анимационное кино, принимавшее участие в европейских и международных кинофестивалях, получило высокую оценку критиков и признание зрителей.
Указывается, что на фестивале будет показано игровое, документальное и анимационное кино, принимавшее участие в европейских и международных кинофестивалях, получило высокую оценку критиков и признание зрителей.
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