ЕС возвращает в россию Фестиваль европейского кино



Об этом сообщает пресс-служба Представительства ЕС в россии.



Открытие фестиваля посвятили дню основания Европейского Союза - 1 ноября 1993 вступил в силу Маастрихтский договор.

"В этом году фестиваль имеет особое значение, поскольку мы возобновляем показ европейских фильмов после годового перерыва", - отметил посол Европейского Союза в россии Роланд Галхараг.

В прошлом году событие было отменено из-за вторжения россии в Украину.

Посол ЕС заявил, что "магия кино преодолевает все культурные барьеры". А пропагандистские СМИ добавляют, что мероприятие проходит под лозунгом "Кино объединяет".

В рамках программы мероприятия покажут 21 фильм из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий. Все фильмы покажут на языке оригинала с российскими субтитрами. Они будут доступны россиянам бесплатно и без регистрации.



Указывается, что на фестивале будет показано игровое, документальное и анимационное кино, принимавшее участие в европейских и международных кинофестивалях, получило высокую оценку критиков и признание зрителей.