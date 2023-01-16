ЕС вложит средства в зеленую энергетику

14:40 16 января Киев, Украина

Европейский Союз выделит около 350 миллиардов евро в производство промышленной продукции для получения зеленой энергии.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью испанской газете El País, которое было опубликовано 16 января.

"В общих чертах и с учетом американского опыта это будет около 2% ВВП сообщества, то есть около 300 или 350 миллиардов эвро, но только в этой конкретной промышленности, промышленном производстве оборудования для чистой энергии", - уточнил он.