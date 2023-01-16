ЕС вложит средства в зеленую энергетику

Европейский Союз выделит около 350 миллиардов евро в производство промышленной продукции для получения зеленой энергии.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в интервью испанской газете El País, которое было опубликовано 16 января.
Бретон добавил, что "эти цифры являются приблизительными".
Еврокомиссар подчеркнул, что сейчас ЕС переживает серьезный энергетический и промышленный кризис, который усугубила война в Украине. Он также напомнил, что страны Евросоюза становятся сильнее, когда объединяют ресурсы.
Еврокомиссар подчеркнул, что сейчас ЕС переживает серьезный энергетический и промышленный кризис, который усугубила война в Украине. Он также напомнил, что страны Евросоюза становятся сильнее, когда объединяют ресурсы.
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