ЕС согласовал выделение 20 млрд евро для реформ ради отказа от российского газа

17:33 14 декабря Киев, Украина

Европейский Союз 14 декабря согласился выделить 20 миллиардов евро для финансирования реформ в области энергетики, которые позволят снизить зависимость европейской экономики от российского газа.



Об этом сообщает Reuters.

"Европейский союз привлечет дополнительные 20 миллиардов евро на своем углеродном рынке для инвестиций, чтобы помочь скорейшему прекращению зависимости блока от российского ископаемого топлива в соответствии с достигнутым в среду политическим соглашением", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, утром 14 декабря участники переговоров из стран ЕС и Европейского парламента договорились привлечь 60% грантов из Инновационного фонда ЕС — существующего резерва доходов от рынка углерода, который тратится на прорывные зеленые технологии. Остальные 40% планируется обеспечить благодаря поступлениям от продаж разрешений на выбросы диоксида углерода (CO₂), которые были произведены раньше, чем планировалось.



Углеродный рынок ЕС вынуждает электростанции и загрязняющие окружающую среду заводы покупать разрешения на выбросы диоксида углерода CO₂. Стоимость этих разрешений в последние годы резко возросла, что увеличило доходы, получаемые странами от продажи этих квот компаниям, выбрасывающим газ.



Ожидается, что согласованное финансирование будет направлено на такие отрасли как расширение использования возобновляемых источников энергии, энергосберегающую реконструкцию и проекты по декарбонизации тяжелой промышленности. Некоторые страны, включая Нидерланды и Данию, выступили против этой идеи, предупредив, что игра с резервом может подорвать доверие к углеродному рынку и привести к падению соответствующих цен в Евросоюзе.



На этой неделе участники переговоров с ЕС также попытаются заключить соглашение о более широком развитии углеродного рынка, имеющее центральное значение для целей ЕС по сокращению чистых выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года до 2030 года, добавляет Reuters.