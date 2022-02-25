ЕС: санкции против Турции можем ввести в любой момент, если та не перестанет провоцировать Кипр

Вчера закончился первый день саммита ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по ее итогам заявил, что лидеры стран ЕС не ввели санкции против Турции за ее действия в Восточном Средиземноморье, как того добивался Кипр.
"Мы согласовали подход, который открывает двойную стратегию. Мы решили, что хотим дать шанс политическому диалогу в общих интересах. С другой стороны, мы выразили приверженность нашим ценностям и полную солидарность с Грецией и Кипром", - отметил Мишель.
В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС введет ограничительные меры против Анкары в любой момент, если она не покинет спорные с Афинами воды в Средиземном море.
"У нас есть инструменты, которые мы можем применить немедленно, но это не то, что мы хотим сейчас", - подчеркнула глава ЕК.
ЕС намеревался ввести санкции против Турции, если Кипр прекратит блокировать принятие санкций по Беларуси.
Как известно, участники саммита решили реализовать санкции относительно Беларуси, которые были согласованы еще в августе. При этом Александра Лукашенко в "черный" список не внесли.
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