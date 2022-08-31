ЕС рассмотрит запрет на выдачу виз россиянам в конце августа

Уже в конце августа страны Европейского союза обсудят вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам.
Об этом сообщил Рикард Йозвяк в Twitter в среду, 10 августа.
Он отметил, что министры Евросоюза обсудят запрет выдачи виз гражданам рф на встрече в Праге, которая состоится в конце этого месяца. По его словам, существует вероятность того, что страны ЕС не смогут прийти к согласию.
Он отметил, что министры Евросоюза обсудят запрет выдачи виз гражданам рф на встрече в Праге, которая состоится в конце этого месяца. По его словам, существует вероятность того, что страны ЕС не смогут прийти к согласию.
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