ЕС рассмотрит запрет на выдачу виз россиянам в конце августа

20:34 10 августа Киев, Украина

Уже в конце августа страны Европейского союза обсудят вопрос запрета выдачи шенгенских виз россиянам.

 
Об этом сообщил Рикард Йозвяк в Twitter в среду, 10 августа.

Он отметил, что министры Евросоюза обсудят запрет выдачи виз гражданам рф на встрече в Праге, которая состоится в конце этого месяца. По его словам, существует вероятность того, что страны ЕС не смогут прийти к согласию.
 
"На данный момент маловероятно, что ЕС в целом совместно согласится прекратить выдачу туристических виз россиянам, но, как и в случае со многими санкциями ЕС против россии в этом году, "все возможно", - подытожил он.