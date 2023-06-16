ЕС рассматривает возможность хранения своего газа в украинских газохранилищах

В ЕС рассматривают возможность использования украинских газохранилищ для сохранения собственного газа, чтобы быть готовыми к резкому росту спроса и цен зимой, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно публикации, газохранилища в ЕС уже почти заполнены и ожидается, что они достигнут своей максимальной мощности в начале сентября. Использование украинских хранилищ становится частью стратегии предотвращения паники, которая привела к рекордным ценам и государственному вмешательству в прошлом году.
Публикация отмечает, что хотя идея хранения газа в стране, которая подвергается конфликту и нападениям на энергетическую инфраструктуру, может показаться рискованной, она находит сторонников.
Украинские хранилища расположены достаточно далеко от линии фронта, чтобы считаться безопасными, и имеют стратегическое преимущество благодаря своей связи с газовыми рынками ЕС.
Одним из рассматриваемых хранилищ является Бильче-Волицко-Угерское хранилище на Львовщине, которое может вместить значительно больше газа, чем крупнейшее хранилище в Германии.
Немецкая компания RWE AG заявляет, что украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение на газовом рынке ЕС во второй половине лета 2023 года благодаря своей связи с газовыми рынками Евросоюза.
Согласно публикации, газохранилища в ЕС уже почти заполнены и ожидается, что они достигнут своей максимальной мощности в начале сентября. Использование украинских хранилищ становится частью стратегии предотвращения паники, которая привела к рекордным ценам и государственному вмешательству в прошлом году.
Публикация отмечает, что хотя идея хранения газа в стране, которая подвергается конфликту и нападениям на энергетическую инфраструктуру, может показаться рискованной, она находит сторонников.
Украинские хранилища расположены достаточно далеко от линии фронта, чтобы считаться безопасными, и имеют стратегическое преимущество благодаря своей связи с газовыми рынками ЕС.
Одним из рассматриваемых хранилищ является Бильче-Волицко-Угерское хранилище на Львовщине, которое может вместить значительно больше газа, чем крупнейшее хранилище в Германии.
Немецкая компания RWE AG заявляет, что украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение на газовом рынке ЕС во второй половине лета 2023 года благодаря своей связи с газовыми рынками Евросоюза.
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