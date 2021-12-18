ЕС расширил санкции против белорусского режима

19:23 02 Декабрь Киев, Украина

Евросовет принял 5-й пакет санкций за продолжающиеся нарушения прав человека и ситуацию с мигрантами против белорусского режима.
 
Об этом говорится в пресс-релизе Евросовета, 2 декабря. 
«Европейский совет решил сегодня ввести ограничительные меры еще против 17 физических и 11 юридических лиц, учитывая ситуацию в Беларуси», - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодняшнее решение направлено на известных представителей судебной ветви власти Беларуси, в частности, Верховного суда, Комитета государственного контроля, а также пропагандистских средств, способствующих продолжению репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции, независимых СМИ и журналистов.

В Европейском совете добавили, что решение о новых санкциях также касается высокопоставленных политических чиновников режима Лукашенко, а также компаний (таких как авиалинии «Белавиа»), туроператоров и отелей, которые помогали подстрекать и организовывать незаконное пересечение границы через Беларусь в ЕС, и таким образом принимали участие в использовании миграции в политических целях.

Полный список пятого пакета санкций против режима Беларуси опубликован в журнале ЕС.

Всего в санкционном списке Евросоюза против режима Лукашенко находятся уже 183 человека и 26 компаний.