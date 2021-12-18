ЕС расширил санкции против белорусского режима

19:23 02 Декабрь Киев, Украина

Евросовет принял 5-й пакет санкций за продолжающиеся нарушения прав человека и ситуацию с мигрантами против белорусского режима.

Об этом говорится в пресс-релизе Евросовета, 2 декабря.

«Европейский совет решил сегодня ввести ограничительные меры еще против 17 физических и 11 юридических лиц, учитывая ситуацию в Беларуси», - говорится в сообщении.