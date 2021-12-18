ЕС расширил санкции против белорусского режима

Евросовет принял 5-й пакет санкций за продолжающиеся нарушения прав человека и ситуацию с мигрантами против белорусского режима.
Об этом говорится в пресс-релизе Евросовета, 2 декабря.
Отмечается, что сегодняшнее решение направлено на известных представителей судебной ветви власти Беларуси, в частности, Верховного суда, Комитета государственного контроля, а также пропагандистских средств, способствующих продолжению репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции, независимых СМИ и журналистов.
В Европейском совете добавили, что решение о новых санкциях также касается высокопоставленных политических чиновников режима Лукашенко, а также компаний (таких как авиалинии «Белавиа»), туроператоров и отелей, которые помогали подстрекать и организовывать незаконное пересечение границы через Беларусь в ЕС, и таким образом принимали участие в использовании миграции в политических целях.
Полный список пятого пакета санкций против режима Беларуси опубликован в журнале ЕС.
Всего в санкционном списке Евросоюза против режима Лукашенко находятся уже 183 человека и 26 компаний.
В Европейском совете добавили, что решение о новых санкциях также касается высокопоставленных политических чиновников режима Лукашенко, а также компаний (таких как авиалинии «Белавиа»), туроператоров и отелей, которые помогали подстрекать и организовывать незаконное пересечение границы через Беларусь в ЕС, и таким образом принимали участие в использовании миграции в политических целях.
Полный список пятого пакета санкций против режима Беларуси опубликован в журнале ЕС.
Всего в санкционном списке Евросоюза против режима Лукашенко находятся уже 183 человека и 26 компаний.
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