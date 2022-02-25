ЕС просит Беларусь «не участвовать» в нападении России на Украину

Глава ЕС Шарль Мишель в четверг призвал Беларусь «не принимать участия» в военном нападении России на Украину. Это произошло в преддверии экстренного саммита Европейского союза, на котором будут приняты новые санкции против Москвы в связи с ее вторжением.
В обращении к Беларуси и ее народу во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО Шарль Мишель сказал: «У вас есть выбор не следовать деструктивным действиям России. У вас есть выбор не принимать участие в этой ненужной трагедии против ваших соседей в Украине».
По заявлению правительства Украины, Беларусь разрешает этим войскам влиться через ее границу в Украину и использовать свои позиции для артиллерийского обстрела украинских сил.
Лукашенко в четверг заявил, что президент России Владимир Путин позвонил ему, чтобы сообщить о его военной операции против Украины. Он заявил, что собственные национальные силы Беларуси «в этой операции участия не принимают».
В обращении к Беларуси и ее народу во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО Шарль Мишель сказал: «У вас есть выбор не следовать деструктивным действиям России. У вас есть выбор не принимать участие в этой ненужной трагедии против ваших соседей в Украине».
По заявлению правительства Украины, Беларусь разрешает этим войскам влиться через ее границу в Украину и использовать свои позиции для артиллерийского обстрела украинских сил.
Лукашенко в четверг заявил, что президент России Владимир Путин позвонил ему, чтобы сообщить о его военной операции против Украины. Он заявил, что собственные национальные силы Беларуси «в этой операции участия не принимают».
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