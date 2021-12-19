ЕС продолжит обсуждение отношений с Минском

Как известно из заявлений ЕС, Евросоюз отказался признать результаты президентских выборов в Беларуси, назвав их сфальсифицированными. В связи с этим, Совет Европы озвучил свои планы об усилении применения санкционных мер против Беларуси. Так, ряд дополнительных санкций будет применен к тем лицам, которые ответственны за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих. Своими намерениями Совет ЕС поделился в заявлении по итогам видеозаседания, которое состоялось в пятницу, 14 августа.
Указано, что новые ограничительные меры коснутся лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".
В то же время ЕС выдвинет белорусским властям предложение помочь урегулировать нынешний кризис в стране путем налаживания диалога между властями, оппозицией и обществом.
Кроме того, главы МИД стран-членов ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие в отношении митингующих и освободить задержанных.
Также в организации сообщили, что обсуждение отношений с Минском продолжится в ближайшее время.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси.
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