ЕС продолжит обсуждение отношений с Минском

Как известно из заявлений ЕС, Евросоюз отказался признать результаты президентских выборов в Беларуси, назвав их сфальсифицированными. В связи с этим, Совет Европы озвучил свои планы об усилении применения санкционных мер против Беларуси. Так, ряд дополнительных санкций будет применен к тем лицам, которые ответственны за нарушение избирательного процесса и насилие против митингующих. Своими намерениями Совет ЕС поделился в заявлении по итогам видеозаседания, которое состоялось в пятницу, 14 августа.

"Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Беларуси начнется немедленно", - отмечается в документе.

Указано, что новые ограничительные меры коснутся лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".

В то же время ЕС выдвинет белорусским властям предложение помочь урегулировать нынешний кризис в стране путем налаживания диалога между властями, оппозицией и обществом.

"Евросоюз считает результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признает их в том виде, в каком они были представлены Центральной избирательной комиссией Беларуси", - указано в заявлении.

Кроме того, главы МИД стран-членов ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие в отношении митингующих и освободить задержанных.

"ЕС ожидает, что власти немедленно освободят всех незаконно задержанных лиц. (...) Евросоюз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых злоупотреблений, с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", - заявили министры.

Также в организации сообщили, что обсуждение отношений с Минском продолжится в ближайшее время.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси.