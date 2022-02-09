ЕС продлил санкции за кибератаки против РФ, Китая и КНДР

08:08 18 Май Киев, Украина

Совет Евросоюза продлил на год санкции против восьми физических и четырех юридических лиц из России, Китая и Северной Кореи.

Об этом сказано в официальном сообщении, обнародованном в понедельник на сайте Совета ЕС.



"Сегодня Совет принял решение продлить действие комплекса ограничительных мер против организаторов кибератак, которые угрожают ЕС или его странам-членам, еще на один год - до 18 мая 2022", - отмечается в сообщении.



Этот комплекс мер позволяет ЕС вводить целенаправленные санкции против лиц и организаций, причастных к кибератакам. Кроме того, ограничения могут быть введены в ответ на кибернападения против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности ЕС.



Сейчас санкции действуют против восьми физических и четырех юридических лиц и включают замораживание активов, финансовых операций, а также визовые запреты. В частности, речь идет об ограничении против России, Китая и КНДР, введенные в июле прошлого года из-за кибератаки против ОЗХО, а также распространение вирусов WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.