ЕС призывает Маска бороться с дезинформацией в соцсети Х после атаки ХАМАСа на Израиль

Еврокомиссар по внутреннему рынку Европейского Союза Тьерри Бретон призвал американского миллиардера и изобретателя Илона Маска бороться с распространением дезинформации на его платформе X (бывший Twitter) после нападения боевиков ХАМАСа на Израиль.
Об этом пишет Reuters.
По словам Бретона, у него есть признаки того, что X, ранее известная как Twitter, используется для распространения незаконного контента и дезинформации в Европейском Союзе. Это не соответствует новым правилам ЕС по контенту в Интернете.
По словам Бретона, у него есть признаки того, что X, ранее известная как Twitter, используется для распространения незаконного контента и дезинформации в Европейском Союзе. Это не соответствует новым правилам ЕС по контенту в Интернете.
При этом Бретон не предоставил подробностей о дезинформации, на которую он ссылался.
Отвечая на публикацию Бретона в X, Маск заявил, что политика его компании состоит в том, чтобы все было открытым и прозрачным.
В ответ Бретон заявил, что Маск знает, что проблема существует.
Еврокомиссар также подчеркнул, что, учитывая неотложность ситуации, он ожидает, что Маск будет в контакте с правоохранительными органами и Европолом и обеспечит оперативное реагирование на их запросы.
Он добавил, что его команда также продолжит работу с Маском по ряду других актуальных вопросов, связанных с соблюдением законодательства по контенту.
Правила по онлайн-контенту, известные как Закон о цифровых услугах (DSA), требуют от X и других крупных онлайн-платформ удалять незаконный контент и принимать меры по устранению рисков для общественной безопасности и гражданского дискурса.
Невыполнение DSA может вызвать штрафы со стороны ЕС в размере до 6% от глобального оборота компании.
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