ЕС призывает Маска бороться с дезинформацией в соцсети Х после атаки ХАМАСа на Израиль

15:41 11 октября Киев, Украина

Еврокомиссар по внутреннему рынку Европейского Союза Тьерри Бретон призвал американского миллиардера и изобретателя Илона Маска бороться с распространением дезинформации на его платформе X (бывший Twitter) после нападения боевиков ХАМАСа на Израиль.

Об этом пишет Reuters.



По словам Бретона, у него есть признаки того, что X, ранее известная как Twitter, используется для распространения незаконного контента и дезинформации в Европейском Союзе. Это не соответствует новым правилам ЕС по контенту в Интернете.

"Поэтому я предлагаю вам срочно обеспечить эффективность ваших систем и сообщить моей команде о принятых антикризисных мерах", - сказал Бретон в обращении в Маску.

При этом Бретон не предоставил подробностей о дезинформации, на которую он ссылался.



Отвечая на публикацию Бретона в X, Маск заявил, что политика его компании состоит в том, чтобы все было открытым и прозрачным.

"Пожалуйста, перечислите нарушения, на которые вы ссылаетесь на X, чтобы общественность могла их увидеть", - заявил Маск в своем посту.

В ответ Бретон заявил, что Маск знает, что проблема существует.

"Вы хорошо знаете о сообщениях ваших пользователей — и власти — о фейковом контенте и прославлении насилия. От вас зависит, продемонстрируете ли вы, что вы придерживаетесь своих слов", — ответил представитель ЕС Маску в X.

Еврокомиссар также подчеркнул, что, учитывая неотложность ситуации, он ожидает, что Маск будет в контакте с правоохранительными органами и Европолом и обеспечит оперативное реагирование на их запросы.



Он добавил, что его команда также продолжит работу с Маском по ряду других актуальных вопросов, связанных с соблюдением законодательства по контенту.

"Я призываю вас обеспечить скорый, точный и полный ответ на этот запрос в течение следующих 24 часов", — заявил Бретон.

Правила по онлайн-контенту, известные как Закон о цифровых услугах (DSA), требуют от X и других крупных онлайн-платформ удалять незаконный контент и принимать меры по устранению рисков для общественной безопасности и гражданского дискурса.



Невыполнение DSA может вызвать штрафы со стороны ЕС в размере до 6% от глобального оборота компании.