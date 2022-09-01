ЕС призвал к диалогу, чтобы избежать напряженности вокруг Тайваня

13:42 03 августа Киев, Украина

Европейский Союз призывает к диалогу, чтобы избежать напряженности вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что ЕС заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе.

"Напряженность следует решать путем диалога. Следует поддерживать соответствующие каналы связи, чтобы снизить риски просчетов", - заявили в ЕС.

Как отметил представитель Европейской комиссии, у ЕС "четкая политика одного Китая", признавая правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также преследуя "дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем".