ЕС призвал к диалогу, чтобы избежать напряженности вокруг Тайваня

Европейский Союз призывает к диалогу, чтобы избежать напряженности вокруг визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что ЕС заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе.
Отмечается, что ЕС заинтересован в сохранении мира и статус-кво в Тайваньском проливе.
Как отметил представитель Европейской комиссии, у ЕС "четкая политика одного Китая", признавая правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством Китая, а также преследуя "дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем".
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