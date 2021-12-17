ЕС призвал арабские страны к совместной борьбе против торговцев мигрантами

12:25 02 Декабрь Киев, Украина

ЕС призвал арабские государства к более тесному сотрудничеству против торговцев людьми, эксплуатирующих мигрантов, пытающихся добраться на территорию Евросоюза



Комиссар ЕС Оливер Вархели предупредил о «растущем риске массовых перемещений населения в арабском мире» в результате конфликта, изменения климата или непосредственной близости к Европе.

« Нам нужно больше и лучше сотрудничать в борьбе с преступными организациями, занимающимися незаконным ввозом мигрантов», - сказал Вархели на открытии первой европейско-арабской конференции по безопасности границ .

« Эти преступные организации порождают коррупцию, дестабилизируют наше общество и причиняют огромные человеческие страдания. Более того, они часто также занимаются контрабандой оружия и наркотиков, а иногда финансируют и снабжают террористические организации», - сказал он на двухдневной встрече в Аммане.

Вархели также отметил, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов экономического и инвестиционного плана на семь миллиардов евро, уже представленного для региона Европейским союзом .

Новый всплеск числа прибывающих мигрантов в этом году поразил южных и восточных членов блока, вызвав растущие разногласия по поводу того, как реагировать.