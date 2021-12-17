ЕС призвал арабские страны к совместной борьбе против торговцев мигрантами

ЕС призвал арабские государства к более тесному сотрудничеству против торговцев людьми, эксплуатирующих мигрантов, пытающихся добраться на территорию Евросоюза.
Комиссар ЕС Оливер Вархели предупредил о «растущем риске массовых перемещений населения в арабском мире» в результате конфликта, изменения климата или непосредственной близости к Европе.
Вархели также отметил, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетов экономического и инвестиционного плана на семь миллиардов евро, уже представленного для региона Европейским союзом .
Новый всплеск числа прибывающих мигрантов в этом году поразил южных и восточных членов блока, вызвав растущие разногласия по поводу того, как реагировать.
Новый всплеск числа прибывающих мигрантов в этом году поразил южных и восточных членов блока, вызвав растущие разногласия по поводу того, как реагировать.
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