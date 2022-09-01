ЕС пришел к соглашению о приостановке выдачи виз гражданам россии - Боррель

Страны Евросоюза приняли решение о приостановке упрощенной процедуры выдачи виз гражданам россии.
Об этом по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Праге в среду, 31 августа, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы видели, как с середины июля значительно увеличилось пересечение границы из россии в соседние государства, что стало фактором риска в сфере безопасности для этих соседних государств. В дополнение к этому, мы видели, как многие россияне путешествуют для удовольствия и шопинга так, как будто в Украине нет никакой войны. Государства-члены считают, что мы не ведем больше дела как ранее, и так быть не может", - заявил он.
В связи с этим в ЕС пришли к политическому решению.
"Это не законодательный текст, а политические договоренности, мы договорились, что что-то должно быть сделано. Первое: полное приостановление ЕС-россия соглашения об упрощении визового режима. Полное приостановление", - сказал дипломат.
По его словам, это значительно уменьшит количество выдачи новых виз.
"Это будет более затруднительный и более продолжительный процесс. И количество новых виз будет значительно уменьшено. Это - совместный подход, который предотвратит "визовый шопинг" россиянами, ездить туда и сюда", - добавил Боррель.
Дипломат также сообщил, что Еврокомисии поручено создать рекомендации о том, что делать с уже выданными визами для россиян.
"Есть общее понимание, что это позволит предоставлять визы на индивидуальной основе, и особенно для специфических групп людей. Мы не хотим отрезать самих себя от тех россиян, которые против войны в Украине, от российского гражданского общества", - пояснил Боррель.
"Далее, министры договорились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться. Четвертое. Во время обсуждения, которое было продолжительным и конструктивным, были подняты проблемы в отношении не новых виз, не в отношении выдачи новых виз, но в отношении миллионов уже существующих. Было общее понимание, что это также должно быть решено. И эта ситуация также нуждается в совместном подходе. Поэтому мы договорились пригласить Комиссию рассмотреть эту сложную ситуацию и предоставить директивы", - рассказал Боррель.
Таким образом, в ЕС не перестанут выдавать визы россиянам, но процесс их получения будет дольше, страны будут чаще отказывать в них, а сама виза подорожает с 35 до 80 евро.
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