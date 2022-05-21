ЕС придется начать диалог с "Талибаном" - Боррель

15:16 18 августа Киев, Украина

Для предотвращения возможной миграционной катастрофы и гумкризиса, Евросоюзу придется вести переговоры с "Талибаном"

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает DW в среду, 18 августа.

"Талибы выиграли войну, поэтому нам придется с ними разговаривать", - сказал Боррель.

Дипломат указал на необходимость переговоров, чтобы предотвратить возможную миграционную катастрофу и гуманитарный кризис.

"Мы должны обеспечить, что новая политическая ситуация в Афганистане (...) не приведет к массовой миграции в Европу", - добавил Боррель.

По его словам, необходимо предотвратить превращение Афганистана в убежище для международных террористов. При этом вопрос об официальном признании "Талибана" не обсуждается.



Как сказано в совместном заявлении 27 стран-членов блока, сотрудничество с будущим правительством Афганистана будет зависеть от нескольких факторов. Среди прочего, речь идет об уважении основных прав всех афганцев, включая женщин, молодежь и представителей меньшинств.



При этом Евросоюз уверяет, что продолжит оказывать Афганистану гуманитарную помощь. Для этого должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к этой помощи.