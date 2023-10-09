ЕС прекращает действие пакета финансирования Палестины

17:55 09 октября Киев, Украина

Европейский Союз приостановил финансирование помощи на проекты развития палестинцам на сумму 691 млн евро после нападения группировки ХАМАС на Израиль

Об этом сообщил в соцсети Х Оливер Варгеи, еврокомиссар по соседству и расширению.

"Все выплаты немедленно приостановлены. Все проекты пересматриваются. Все новые бюджетные предложения, в том числе на 2023 год, отложены до последующего сообщения. Всесторонняя оценка всего портфеля", – написал Варгее.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, что стало крупнейшей эскалацией арабо-израильского конфликта за последние 50 лет. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 700 человек.



В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа.