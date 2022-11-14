ЕС предоставит 210 миллионов евро странам, наиболее пострадавшим от продовольственного кризиса

Европейский Союз выделит 210 миллионов евро помощи странам, наиболее пострадавшим от продовольственного кризиса, в частности, вызванной войной в Украине.
Об этом сообщает пресс- служба Европейской комиссии.
Об этом сообщает пресс- служба Европейской комиссии.
Как отметили в Еврокомиссии, в 2022 году отсутствие продовольственной безопасности достигло беспрецедентного уровня как по масштабам, так и по серьезности .
По данным Европейской комиссии, в настоящее время Афганистан, Эфиопия, Нигерия, Южный Судан, Сомали и Йемен по-прежнему находятся под угрозой голода.
Как распределят деньги
В Западной и Центральной Африке 2 миллиона евро получит Буркина-Фасо, 1 миллион евро – Мали, 2 миллиона евро – Нигер, 1 миллион евро – Чад и 4 миллиона евро – Центральноафриканская Республика. Деньги обеспечат помощь в обеспечении продовольственной безопасности, а также защиту, питание и поддержку средств к существованию.
Восточная и Южная Африка: 9 миллионов евро в Судане помогут пострадавшему населению с предоставлением основных жизненно важных услуг и помощи в защите; 6 миллионов евро в Южном Судане помогут расширить масштабы реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации; 10 миллионов евро в Эфиопии будут направлены на чрезвычайную продовольственную безопасность, помощь в обеспечении средств к существованию, питанию, водоснабжению и санитарию; 10 миллионов евро в Сомали будут направлены на наиболее уязвимые группы населения.
Ближний Восток: 35 миллионов евро в Йемене будут доставлены в виде продовольственной помощи наиболее уязвимым жителям на севере и юге страны; 15 миллионов евро в Сирии пойдут в поддержку наиболее уязвимых слоев населения в виде продовольственной помощи; еще 5 миллионов евро в Ливане помогут уязвимым беженцам и ливанцам удовлетворить их основные потребности.
Афганистан: 75 миллионов евро позволят решить драматическую ситуацию с продовольственной безопасностью, в которой, по оценкам, нуждаются 24 миллиона человек, а также потребности, связанные с зимой и стихийными бедствиями, которые недавно затронули страну.
Латинская Америка: 30 миллионов евро на региональный кризис в Венесуэле будут направлены на удовлетворение самых неотложных потребностей населения как внутри страны, так и за ее пределами (в частности, в Колумбии, Эквадоре и Перу); 5 миллионов евро в "Сухом коридоре" в Центральной Америке помогут с продовольственной помощью и питанием, здравоохранением, водоснабжением и санитарией, а также защитой.
Поэтому общая поддержка ЕС глобальной продовольственной безопасности в период с 2020 по 2024 год составит до 8 миллиардов евро, добавили в учреждении.
Восточная и Южная Африка: 9 миллионов евро в Судане помогут пострадавшему населению с предоставлением основных жизненно важных услуг и помощи в защите; 6 миллионов евро в Южном Судане помогут расширить масштабы реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации; 10 миллионов евро в Эфиопии будут направлены на чрезвычайную продовольственную безопасность, помощь в обеспечении средств к существованию, питанию, водоснабжению и санитарию; 10 миллионов евро в Сомали будут направлены на наиболее уязвимые группы населения.
Ближний Восток: 35 миллионов евро в Йемене будут доставлены в виде продовольственной помощи наиболее уязвимым жителям на севере и юге страны; 15 миллионов евро в Сирии пойдут в поддержку наиболее уязвимых слоев населения в виде продовольственной помощи; еще 5 миллионов евро в Ливане помогут уязвимым беженцам и ливанцам удовлетворить их основные потребности.
Афганистан: 75 миллионов евро позволят решить драматическую ситуацию с продовольственной безопасностью, в которой, по оценкам, нуждаются 24 миллиона человек, а также потребности, связанные с зимой и стихийными бедствиями, которые недавно затронули страну.
Латинская Америка: 30 миллионов евро на региональный кризис в Венесуэле будут направлены на удовлетворение самых неотложных потребностей населения как внутри страны, так и за ее пределами (в частности, в Колумбии, Эквадоре и Перу); 5 миллионов евро в "Сухом коридоре" в Центральной Америке помогут с продовольственной помощью и питанием, здравоохранением, водоснабжением и санитарией, а также защитой.
Поэтому общая поддержка ЕС глобальной продовольственной безопасности в период с 2020 по 2024 год составит до 8 миллиардов евро, добавили в учреждении.
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