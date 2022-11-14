ЕС предоставит 210 миллионов евро странам, наиболее пострадавшим от продовольственного кризиса

14:09 14 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Европейской комиссии. Европейский Союз выделит 210 миллионов евро помощи странам, наиболее пострадавшим от продовольственного кризиса, в частности, вызванной войной в Украине.Об этом сообщает пресс- служба Европейской комиссии.

"Комиссия усиливает поддержку, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от разрушительных последствий роста отсутствия продовольственной безопасности во всем мире. Новый пакет гуманитарной помощи в размере 210 миллионов евро будет предоставлен 15 странам для удовлетворения их потребностей", — говорится в сообщении.

Как отметили в Еврокомиссии, в 2022 году отсутствие продовольственной безопасности достигло беспрецедентного уровня как по масштабам, так и по серьезности .

"По меньшей мере 205 миллионов человек сейчас испытывают острую нехватку продовольствия и нуждаются в срочной помощи. Это самый высокий уровень истории наблюдений", — отмечается в сообщении.

По данным Европейской комиссии, в настоящее время Афганистан, Эфиопия, Нигерия, Южный Судан, Сомали и Йемен по-прежнему находятся под угрозой голода.

"Война россии в Украине серьезно влияет на глобальное снабжение продовольствием. Страны, уже уязвимые к продовольственным потрясениям, оказались в драматической ситуации. Мы должны действовать, чтобы избежать голода в некоторых беднейших районах мира. ЕС поддерживает наиболее уязвимые страны, и сегодня ЕС продолжает оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается", — подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Как распределят деньги

В Западной и Центральной Африке 2 миллиона евро получит Буркина-Фасо, 1 миллион евро – Мали, 2 миллиона евро – Нигер, 1 миллион евро – Чад и 4 миллиона евро – Центральноафриканская Республика. Деньги обеспечат помощь в обеспечении продовольственной безопасности, а также защиту, питание и поддержку средств к существованию.



Восточная и Южная Африка: 9 миллионов евро в Судане помогут пострадавшему населению с предоставлением основных жизненно важных услуг и помощи в защите; 6 миллионов евро в Южном Судане помогут расширить масштабы реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации; 10 миллионов евро в Эфиопии будут направлены на чрезвычайную продовольственную безопасность, помощь в обеспечении средств к существованию, питанию, водоснабжению и санитарию; 10 миллионов евро в Сомали будут направлены на наиболее уязвимые группы населения.



Ближний Восток: 35 миллионов евро в Йемене будут доставлены в виде продовольственной помощи наиболее уязвимым жителям на севере и юге страны; 15 миллионов евро в Сирии пойдут в поддержку наиболее уязвимых слоев населения в виде продовольственной помощи; еще 5 миллионов евро в Ливане помогут уязвимым беженцам и ливанцам удовлетворить их основные потребности.



Афганистан: 75 миллионов евро позволят решить драматическую ситуацию с продовольственной безопасностью, в которой, по оценкам, нуждаются 24 миллиона человек, а также потребности, связанные с зимой и стихийными бедствиями, которые недавно затронули страну.



Латинская Америка: 30 миллионов евро на региональный кризис в Венесуэле будут направлены на удовлетворение самых неотложных потребностей населения как внутри страны, так и за ее пределами (в частности, в Колумбии, Эквадоре и Перу); 5 миллионов евро в "Сухом коридоре" в Центральной Америке помогут с продовольственной помощью и питанием, здравоохранением, водоснабжением и санитарией, а также защитой.



Поэтому общая поддержка ЕС глобальной продовольственной безопасности в период с 2020 по 2024 год составит до 8 миллиардов евро, добавили в учреждении.