ЕС предлагает осуществить подготовку украинских снайперов в соседних странах

19:48 29 августа Киев, Украина

Европейский Союз предлагает осуществлять подготовку снайперов, специалистов по разминированию и офицерскому составу.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ, распространенный Европейской службой внешних действий среди государств-членов ЕС.



Согласно ему, Украина определила конкретные потребности в подготовке военных, в частности для медицинских, саперных и снайперских задач, а также различных видов подготовки офицеров.

"После дальнейшей проверки ВСУ и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобритании, одна или несколько вышеупомянутых задач могут быть поддержаны этой учебной миссией ЕС", – говорится в документе.

По данным Bloomberg, на встрече дипломатов ЕС на прошлой неделе по крайней мере одно государство выразило обеспокоенность тем, что такая миссия может усилить напряженность в отношениях с россией.



Несколько государств-членов ЕС подняли вопрос о том, почему возникла потребность в миссии на данном этапе, и как наилучшим образом гарантировать, что она не будет налагаться на другие усилия по подготовке украинских военных.



В документе отмечается, что миссия по подготовке украинских военных будет действовать на временной основе, но ее "в конце концов, можно будет развернуть в Украине, когда разрешат условия и будет принято соответствующее решение".



На прошлой неделе высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране.