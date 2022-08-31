ЕС построит газопровод из Португалии в Центральную Европу

20:25 12 августа Киев, Украина

Евросоюз обсуждает строительство нового газопровода, соединяющего Португалию и Испанию с Центральной Европой.

Часть между Испанией и Францией может быть построена за 9 месяцев. Об этом сообщает издание Financial Times.



Министр энергетики и окружающей среды Испании Тереза Рибера заявила, что участок трубопровода из Испании во Францию можно построить менее чем через год в рамках попыток отлучить Европу от российского газа.



Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, 11 августа, что обсуждал новый трубопровод с лидерами Испании, Португалии и Франции и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Он добавил, что также будут созданы "другие сообщения между Северной Африкой и Европой, которые помогут нам диверсифицировать наши энергетические поставки".



Премьер-министр Португалии Антониу Кошта добавил, что Германия может на 100 процентов рассчитывать на приверженность Португалии строительству газопровода. Пока новый газопровод не будет завершен, Коста сказал, что порт Синеш на юго-западном побережье Португалии может использоваться как логистический центр для доставки жидкого природного газа в Европу.



Отмечается, что проект уже разрабатывался. Его отложили в 2019 году из-за сопротивления Франции.