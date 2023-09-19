ЕС планирует снизить зависимость от Китая в сфере производства электроаккумуляторов

Лидеры стран ЕС обсудят предложения Еврокомиссии по снижению риска чрезмерной зависимости Европы от Китая. В частности, речь идет о производстве литий-ионных аккумуляторов.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документ, имеющийся в распоряжении агентства.
Документ станет основой для обсуждения экономической безопасности Европы во время встречи лидеров ЕС в Гранаде в Испании 5 октября.
До 2030 года Евросоюз может оказаться в такой же зависимости от Китая в сфере литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов, как он был зависим от россии в области энергетики до начала полномасштабной войны в Украине.
Документ станет основой для обсуждения экономической безопасности Европы во время встречи лидеров ЕС в Гранаде в Испании 5 октября.
До 2030 года Евросоюз может оказаться в такой же зависимости от Китая в сфере литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов, как он был зависим от россии в области энергетики до начала полномасштабной войны в Украине.
Опасаясь растущей глобальной настойчивости и экономического влияния Китая, лидеры стран ЕС обсудят предложения Еврокомиссии по снижению риска чрезмерной зависимости Европы от Китая и необходимости расширения сотрудничества с Африкой и Латинской Америкой.
В документе подчеркивается, что из-за непостоянного характера возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия, Европе нужны эффективные методы хранения энергии для достижения целей с нулевыми выбросами углекислого газа к 2050 году.
В документе подчеркивается, что из-за непостоянного характера возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия, Европе нужны эффективные методы хранения энергии для достижения целей с нулевыми выбросами углекислого газа к 2050 году.
В настоящее время ЕС значительно отчуждается от Китая в производстве литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов, имеющих ключевое значение для развития электромобильной отрасли.
По данным Еврокомиссии, в 2021 году ЕС импортировал более 40% газа, 27% нефти и 46% угля из россии.
Прекращение большинства закупок энергоносителей из россии повлекло за собой шок цен на энергию в ЕС и всплеск потребительской инфляции, что заставило Европейский центральный банк резко повысить процентные ставки, что привело к сдерживанию экономического роста.
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