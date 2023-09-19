ЕС планирует снизить зависимость от Китая в сфере производства электроаккумуляторов

08:02 19 сентября Киев, Украина

Лидеры стран ЕС обсудят предложения Еврокомиссии по снижению риска чрезмерной зависимости Европы от Китая. В частности, речь идет о производстве литий-ионных аккумуляторов.





Документ станет основой для обсуждения экономической безопасности Европы во время встречи лидеров ЕС в Гранаде в Испании 5 октября.



До 2030 года Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на документ, имеющийся в распоряжении агентства.Документ станет основой для обсуждения экономической безопасности Европы во время встречи лидеров ЕС в Гранаде в Испании 5 октября.До 2030 года Евросоюз может оказаться в такой же зависимости от Китая в сфере литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов, как он был зависим от россии в области энергетики до начала полномасштабной войны в Украине.

"Это может произойти, если не будут приняты эффективные меры по этому направлению. Такой вывод содержится во внутреннем документе Еврокомиссии", — говорится в документе.

Опасаясь растущей глобальной настойчивости и экономического влияния Китая, лидеры стран ЕС обсудят предложения Еврокомиссии по снижению риска чрезмерной зависимости Европы от Китая и необходимости расширения сотрудничества с Африкой и Латинской Америкой.



В документе подчеркивается, что из-за непостоянного характера возобновляемых источников энергии, таких как солнечная или ветровая энергия, Европе нужны эффективные методы хранения энергии для достижения целей с нулевыми выбросами углекислого газа к 2050 году.

"Это резко повысит наш спрос на литий-ионные батареи, топливные элементы и электролизеры, который, как ожидается, вырастет в 10-30 раз в ближайшие годы", - говорится в документе.

В настоящее время ЕС значительно отчуждается от Китая в производстве литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов, имеющих ключевое значение для развития электромобильной отрасли.



По данным Еврокомиссии, в 2021 году ЕС импортировал более 40% газа, 27% нефти и 46% угля из россии.



Прекращение большинства закупок энергоносителей из россии повлекло за собой шок цен на энергию в ЕС и всплеск потребительской инфляции, что заставило Европейский центральный банк резко повысить процентные ставки, что привело к сдерживанию экономического роста.