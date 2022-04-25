ЕС планирует наладить торговые отношения с Индией, чтобы снизить ее зависимость от россии

14:07 25 апреля Киев, Украина

Евросоюз предложил Индии торговую сделку, чтобы предоставить ей реальную возможность снизить зависимость от России, уже достигнута договоренность о создании Совета по торговле и технологиям для углубления сотрудничества в вопросах цифровизации, защиты данных и соцсетей.
 
Об этом сообщает Bloomberg.
"Обе стороны согласились, что быстрые изменения геополитической обстановки подчеркивают необходимость совместного углубленного стратегического взаимодействия. Совет по торговле и технологиям предоставит политическое руководство и необходимую структуру для реализации политических решений, координации технической работы и отчета на политическом уровне, чтобы обеспечить реализацию и последующие действия в областях, важных для устойчивого развития экономики Европы и Индии", - говорится в совместном заявлении ЕС и Индии. Отмечается, что аналогичный совет ЕС уже создал с США ранее.
Механизм позволит обеим сторонам решать вопросы торговли, технологий и безопасности, а, следовательно, углубить сотрудничество в этих областях.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в понедельник встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, заявила, что Индия и ЕС начали вести переговоры о всеобъемлющих торговых и инвестиционных соглашениях.

Фон дер Ляйен добавила, ЕС также будет сотрудничать с Индией по солнечной энергии и "зеленому" водороду.

Для Индии Европа — это третий по величине торговый партнер. Их годовой товарооборот составляет 67,8 млрд долларов. Сейчас Евросоюз пытается укрепить отношения с Нью-Дели, который является главным покупателем российского оружия, отмечает Bloomberg.

Ранее издание писало, что индийские банки отказываются проводить платежи алмазодобывающей «Алросе», которая попала под западные санкции. Компания не может продать неограненные алмазы в мировой центр огранки — индийский Сурат. Кроме того, индийское правительство медлит с решением о торговле с Россией в нацвалюте, а крупнейший нефтепереработчик страны отказался от российской нефти даже со скидкой.