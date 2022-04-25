ЕС планирует наладить торговые отношения с Индией, чтобы снизить ее зависимость от россии

Евросоюз предложил Индии торговую сделку, чтобы предоставить ей реальную возможность снизить зависимость от России, уже достигнута договоренность о создании Совета по торговле и технологиям для углубления сотрудничества в вопросах цифровизации, защиты данных и соцсетей.
Об этом сообщает Bloomberg.
Механизм позволит обеим сторонам решать вопросы торговли, технологий и безопасности, а, следовательно, углубить сотрудничество в этих областях.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в понедельник встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, заявила, что Индия и ЕС начали вести переговоры о всеобъемлющих торговых и инвестиционных соглашениях.
Фон дер Ляйен добавила, ЕС также будет сотрудничать с Индией по солнечной энергии и "зеленому" водороду.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в понедельник встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, заявила, что Индия и ЕС начали вести переговоры о всеобъемлющих торговых и инвестиционных соглашениях.
Фон дер Ляйен добавила, ЕС также будет сотрудничать с Индией по солнечной энергии и "зеленому" водороду.
Для Индии Европа — это третий по величине торговый партнер. Их годовой товарооборот составляет 67,8 млрд долларов. Сейчас Евросоюз пытается укрепить отношения с Нью-Дели, который является главным покупателем российского оружия, отмечает Bloomberg.
Ранее издание писало, что индийские банки отказываются проводить платежи алмазодобывающей «Алросе», которая попала под западные санкции. Компания не может продать неограненные алмазы в мировой центр огранки — индийский Сурат. Кроме того, индийское правительство медлит с решением о торговле с Россией в нацвалюте, а крупнейший нефтепереработчик страны отказался от российской нефти даже со скидкой.
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