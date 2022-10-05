ЕС перейдет на единый стандарт зарядного порта для всех гаджетов к 2024 году

Европейский парламент принял введение USB Type-C в качестве общего зарядного порта для широкого спектра потребительских электронных устройств, включая iPhone и AirPods, до конца 2024 года.
Об этом пишет Politico.
С осени 2024 года по закону USB Type-C станет стандартным зарядным портом для смартфонов, планшетов, электронных устройств для чтения, клавиатур, компьютерных мышок, устройств GPS, цифровых камер, наушников, игровых приставок и портативных колонок. Начиная с 2026 года USB-C также станет нормой для зарядных устройств для ноутбуков.
С осени 2024 года по закону USB Type-C станет стандартным зарядным портом для смартфонов, планшетов, электронных устройств для чтения, клавиатур, компьютерных мышок, устройств GPS, цифровых камер, наушников, игровых приставок и портативных колонок. Начиная с 2026 года USB-C также станет нормой для зарядных устройств для ноутбуков.
Когда новые правила вступят в силу, потребители смогут использовать одно и то же зарядное устройство для целого ряда малого и среднего портативного электронного оборудования.
Как известно, в последние десять лет Европарламент неоднократно призывал к внедрению универсального зарядного устройства. Соответствующее законодательное предложение было представлено Еврокомиссией 23 сентября 2021 года.
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