ЕС перейдет на единый стандарт зарядного порта для всех гаджетов к 2024 году

20:18 04 октября Киев, Украина

Европейский парламент принял введение USB Type-C в качестве общего зарядного порта для широкого спектра потребительских электронных устройств, включая iPhone и AirPods, до конца 2024 года.

Об этом пишет Politico.



С осени 2024 года по закону USB Type-C станет стандартным зарядным портом для смартфонов, планшетов, электронных устройств для чтения, клавиатур, компьютерных мышок, устройств GPS, цифровых камер, наушников, игровых приставок и портативных колонок. Начиная с 2026 года USB-C также станет нормой для зарядных устройств для ноутбуков.

Когда новые правила вступят в силу, потребители смогут использовать одно и то же зарядное устройство для целого ряда малого и среднего портативного электронного оборудования.

"Это простое решение ежегодно сэкономит тысячи тонн электронных отходов, облегчит повторное использование старой электроники, улучшит удобство потребителей, уменьшит ненужные расходы", - сказал ведущий законодатель, мальтийский депутат Европарламента Алекс Агиус.

Как известно, в последние десять лет Европарламент неоднократно призывал к внедрению универсального зарядного устройства. Соответствующее законодательное предложение было представлено Еврокомиссией 23 сентября 2021 года.