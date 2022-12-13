ЕС осудил решение Ирана оказать помощь россии в войне против Украины

19:09 12 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает сайт Европейского Совета в понедельник, 12 декабря. Совет министров ЕС по иностранным делам принял постановление, осуждающее решение Ирана оказать помощь россии в войне против Украины и предостерег его от поставок рф баллистических ракет.Об этом сообщает сайт Европейского Совета в понедельник, 12 декабря.

"ЕС решительно осуждает и считает неприемлемой любую военную поддержку со стороны Ирана, включая поставки беспилотных воздушных устройств для российской преступной, неспровоцированной и ничем не оправданной агрессивной войны против Украины", - говорится в документе.

Евросоюз напомнил, что любая передача определенных боевых дронов и ракет в Иран без надлежащего разрешения от Совета Безопасности ООН, является нарушением резолюции UNSCR 2231.



ЕС также выразил обеспокоенность тем, что иранское оружие, включая дроны, произведено с использованием компонентов международного происхождения, в том числе - из Европы.