ЕС осудил решение Ирана оказать помощь россии в войне против Украины

19:09 12 декабря Киев, Украина

Совет министров ЕС по иностранным делам принял постановление, осуждающее решение Ирана оказать помощь россии в войне против Украины и предостерег его от поставок рф баллистических ракет. 

Об этом сообщает сайт Европейского Совета в понедельник, 12 декабря.
"ЕС решительно осуждает и считает неприемлемой любую военную поддержку со стороны Ирана, включая поставки беспилотных воздушных устройств для российской преступной, неспровоцированной и ничем не оправданной агрессивной войны против Украины", - говорится в документе.
Евросоюз напомнил, что любая передача определенных боевых дронов и ракет в Иран без надлежащего разрешения от Совета Безопасности ООН, является нарушением резолюции UNSCR 2231.

ЕС также выразил обеспокоенность тем, что иранское оружие, включая дроны, произведено с использованием компонентов международного происхождения, в том числе - из Европы.
"Европейский Союз решительно предостерегает Иран от каких-либо новых поставок оружия в россию, в частности, против любых шагов в направлении возможной передачи в россию баллистических ракет малого радиуса действия, что может привести к серьезной эскалации", - отмечается в документе.