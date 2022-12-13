ЕС осудил решение Ирана оказать помощь россии в войне против Украины

Совет министров ЕС по иностранным делам принял постановление, осуждающее решение Ирана оказать помощь россии в войне против Украины и предостерег его от поставок рф баллистических ракет.
Об этом сообщает сайт Европейского Совета в понедельник, 12 декабря.
Об этом сообщает сайт Европейского Совета в понедельник, 12 декабря.
Евросоюз напомнил, что любая передача определенных боевых дронов и ракет в Иран без надлежащего разрешения от Совета Безопасности ООН, является нарушением резолюции UNSCR 2231.
ЕС также выразил обеспокоенность тем, что иранское оружие, включая дроны, произведено с использованием компонентов международного происхождения, в том числе - из Европы.
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