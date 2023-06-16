ЕС оштрафовал Meta на $1,2 млрд за нарушение конфиденциальности

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала американскую компанию Meta на 1,2 миллиарда евро за нарушения, связанные с передачей персональных данных из Евросоюза в США.
Об этом сообщает RTE.
Об этом сообщает RTE.
Отмечается, что в рамках этого решения Meta было предписано приостановить передачу данных из ЕС в Соединенные Штаты и оно касается только Facebook, а не других платформ Meta, таких как Instagram и WhatsApp.
Также регулятор предоставил компании шесть месяцев, чтобы прекратить незаконную обработку, включая хранение, в США персональных данных европейских пользователей, переданных с нарушением Общего регламента защиты данных (GDPR).
В своем начальном решении DPC не рекомендовал налагать штраф, но некоторые из его коллег европейских регуляторов не согласились, и в конце концов Европейский совет по защите данных (EDPB) приказал наложить штраф на Meta.
В то же время в Meta заявили, что обжалуют решение Ирландской комиссии по защите данных.
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