ЕС оштрафовал Meta на $1,2 млрд за нарушение конфиденциальности

16:07 22 мая Киев, Украина





Об этом сообщает RTE. Ирландская комиссия по защите данных (DPC) оштрафовала американскую компанию Meta на 1,2 миллиарда евро за нарушения, связанные с передачей персональных данных из Евросоюза в США.Об этом сообщает RTE.

"Это самый большой в истории Евросоюза штраф за нарушение конфиденциальности, превышающий предыдущий штраф в размере 746 миллионов евро, наложенный на Amazon в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этого решения Meta было предписано приостановить передачу данных из ЕС в Соединенные Штаты и оно касается только Facebook, а не других платформ Meta, таких как Instagram и WhatsApp.



Также регулятор предоставил компании шесть месяцев, чтобы прекратить незаконную обработку, включая хранение, в США персональных данных европейских пользователей, переданных с нарушением Общего регламента защиты данных (GDPR).



В своем начальном решении DPC не рекомендовал налагать штраф, но некоторые из его коллег европейских регуляторов не согласились, и в конце концов Европейский совет по защите данных (EDPB) приказал наложить штраф на Meta.



В то же время в Meta заявили, что обжалуют решение Ирландской комиссии по защите данных.