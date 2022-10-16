ЕС окажет военную помощь Украине в 3 млрд евро

21:31 13 октября Киев, Украина

Евросоюз не оставляет попыток найти дипломатическое решение для окончания войны, которую развязала россия против Украины.

Как ответ на любые попытки россии эскалировать конфликт, Евросоюз увеличит прямую военную помощь для ВСУ до суммы, превышающей три миллиарда евро.



Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе перед участием во встрече министров обороны НАТО в штаб-квартире Альянса в четверг, 13 октября.

"Я проинформирую страны-члены НАТО, что мы намерены принять, надеюсь, в следующий понедельник (17 октября, - ред.) в Люксембурге новый транш нашей военной поддержки для украинских Вооруженных сил. Эта сумма составит более трех млрд евро за счет ресурсов Европейского фонда мира. Я также проинформирую их об учреждении военной тренировочной миссии для поддержки украинской армии", - отметил он.

По словам европейского чиновника, россия продолжает провокационные действия для повышения эскалации этой войны, однако ЕС остается твердым в поддержке Украины столько, сколько это будет необходимо, и в необходимых объемах.