ЕС обеспокоен ситуацией на Западных Балканах - Боррель

12:38 15 ноября Киев, Украина

Сербия и Косово находятся на грани трудного кризиса. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС, на которой обсуждалась ситуация в регионе, сообщает Euractiv.

"Мы очень обеспокоены ситуацией на Западных Балканах", - заявил Боррель.

По его словам, "ненужная и контрпродуктивная напряженность" между Косовом и Сербией "достигает очень, очень опасного уровня" и создает ситуацию, когда "мы, к сожалению, оказались на грани еще одного кризиса".



Боррель отметил, что речь идет о самом серьезном и опасном кризисе за последние десять, и что выход сербов из косовских институтов создал вакуум.

"В этом вакууме может произойти худшее, поэтому обе стороны должны проявить больше гибкости", - предупредил глава европейской дипломатии.

Отмечается, что ситуация на севере края стала более нестабильной в последние недели, когда члены сербской общины уволились из косовских учреждений в знак протеста против требования правительства, чтобы все автомобили, принадлежащие гражданам Косово, имели косовские номера. Сербия выступает против этого, поскольку продолжает не признавать независимость Косово.