ЕС о ситуации в Беларуси: насилие в отношении протестующих - это не ответ

Массовые протесты, которые вновь вспыхнули в Беларуси после того, как победу в выборах одержал Лукашенко, закончились применением силы со стороны правоохранительных органов, десятками раненых и сотнями задержанных граждан РБ. Евросоюз осудил такие действия власти.
С соответствующим заявлением выступил президент Европейского Совета Шарль Мишель.
Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты, которые вспыхнули в Беларуси в день президентских выборов, призвал страну к максимальной толерантности и отказа от уличного насилия.
Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
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