ЕС о ситуации в Беларуси: насилие в отношении протестующих - это не ответ

17:39 10 Август Киев, Украина

Массовые протесты, которые вновь вспыхнули в Беларуси после того, как победу в выборах одержал Лукашенко, закончились применением силы со стороны правоохранительных органов, десятками раненых и сотнями задержанных граждан РБ. Евросоюз осудил такие действия власти.



С соответствующим заявлением выступил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека" - Шарль Мишель

Как сообщалось, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты, которые вспыхнули в Беларуси в день президентских выборов, призвал страну к максимальной толерантности и отказа от уличного насилия.



Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.





