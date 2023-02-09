ЕС назвал россию главной страной-дезинформатором 2022 года

13:54 09 февраля Киев, Украина

Внешнеполитическая служба Европейского Союза признала российскую федерацию мировым лидером по дезинформации 2022 года.

Об этом говорится в отчете ведомства о дезинформации и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году.

Главной темой российских информационных атак была война в Украине. В шестидесяти случаях из ста такие атаки запускались с целью оправдания российского вторжения.

Для этого российские пропагандисты пытались представить Украину как "нацистское" государство, обвиняли украинские власти в "геноциде" и убийствах собственных граждан, распространяли фейки о наличии в Украине биолабораторий США и т.д.

Кроме того, согласно исследованию еще одной целью информационных атак рф была дискредитация Европейского Союза.

Так, россияне сообщали о якобы отсутствии поддержки Украины в европейском обществе, о "губительном влиянии" принятых ЕС санкций против россии для самой Европы и о том, что европейцы якобы вынуждены голодать и замерзать из-за нехватки поставок энергоресурсов из рф.

Среди наиболее показательных примеров дезинформации в Евросоюзе назвали медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT). Отмечается, что эти медиа не объективны, не соблюдают журналистские стандарты, применяют различные инструменты для поддержки российской агрессии в Украине.