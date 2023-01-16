ЕС начнет закупать газ уже весной этого года

17:38 16 января Киев, Украина

Евросоюз планирует начать совместные закупки газа уже весной этого года. Об этом сообщил в понедельник замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на первом заседании Энергетической платформы ЕС.

"ЕС запустит совместные закупки газа задолго до лета", - заверил он.



Европейский чиновник добавил что Еврокомиссия намерена в начале весны опубликовать общие потребности сообщества в газе на этот год.



Шефчович обратился к странам Евросоюза с призывом уточнить с представителями энергетического сектора свои потребности в газе.



Отметим, что Энергетическая платформа создана для подготовки совместных закупок странами сообщества сжиженного природного газа с целью прекращения конкуренции между государствами Евросоюза и снижения цен на него.



Идея совместных закупок газа странами ЕС продвигается Еврокомиссией с разной интенсивностью уже на протяжении более 10 лет, однако в реальную плоскость решение этого вопроса перешло только в условиях нынешнего газового кризиса и отказа большинства стран ЕС от закупок российского газа. Еврокомиссия настаивает, чтобы страны Евросоюза передали Брюсселю права на заключение контрактов с внешними поставщиками газа. Декларируемая задача - избежать конкуренции между странами-членами по аналогии с тем, как Еврокомиссия закупала для стран ЕС вакцины от коронавируса.



Фактически это будет означать еще один крупный трансферт суверенных полномочий европейских государств Еврокомиссии. Пока речь идет о пробном режиме закупок - совместные контракты на первом этапе должны покрывать не более 15% потребностей стран ЕС в газе.