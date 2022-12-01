ЕС может заблокировать Twitter

Евросоюз может заблокировать Twitter, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, в случае не соблюдения правил ЕС по модерации контента, сообщает Financial Times.
Так, 30 ноября глава европейской промышленности Тьерри Бретон провел видеовстречу с Маском, где заявил, что в случае несоблюдения правил Twitter могут заблокировать или оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота.
Так, 30 ноября глава европейской промышленности Тьерри Бретон провел видеовстречу с Маском, где заявил, что в случае несоблюдения правил Twitter могут заблокировать или оштрафовать на сумму до 6% от мирового оборота.
Также отмечается, что среди требований ЕС есть предоставление четких критериев, по которым пользователей могут забанить.
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