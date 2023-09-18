ЕС может ввести пошлину в 20% на электрокары из Китая

06:59 18 сентября Киев, Украина

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон предположил, что расследование Еврокомиссии по нечестной конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров может привести к существенному росту таможенных пошлин с них.





Он отметил, что цель расследования установить, не способствовали ли значительные государственные субсидии производителям автомобилей из Китая нечестной конкуренции на европейском рынке – на фоне жалоб местных автопроизводителей, особенно из Франции и Германии.



Если в результате расследования



Комментируя ситуацию, Тьерри Бретон был осторожен с формулировками, но отметил, что подобные проверки "часто приводят к повышению таможенных пошлин от 10 до 20%". Об этом Тьерри Бретон сказал в интервью французскому телеканалу LCI.Он отметил, что цель расследования установить, не способствовали ли значительные государственные субсидии производителям автомобилей из Китая нечестной конкуренции на европейском рынке – на фоне жалоб местных автопроизводителей, особенно из Франции и Германии.Если в результате расследования Еврокомиссия выявит нарушение правил торговли, может ввести штрафные пошлины на китайские транспортные средства, рискуя спровоцировать торговую войну с Пекином.Комментируя ситуацию, Тьерри Бретон был осторожен с формулировками, но отметил, что подобные проверки "часто приводят к повышению таможенных пошлин от 10 до 20%".

"Сегодня на электромобили, прибывающие в Европу из Китая, действуют 10% таможенные пошлины. Если я возьму в пример США, то это 27,5%", – пояснил Бретон.

Власти Китая уже раскритиковали расследование Еврокомиссии, заявив, что этот "вопиющий протекционизм будет иметь негативное влияние на экономические и торговые отношения между Китаем и ЕС".