ЕС может ввести пошлину в 20% на электрокары из Китая

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон предположил, что расследование Еврокомиссии по нечестной конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров может привести к существенному росту таможенных пошлин с них.
Об этом Тьерри Бретон сказал в интервью французскому телеканалу LCI.
Он отметил, что цель расследования установить, не способствовали ли значительные государственные субсидии производителям автомобилей из Китая нечестной конкуренции на европейском рынке – на фоне жалоб местных автопроизводителей, особенно из Франции и Германии.
Если в результате расследования Еврокомиссия выявит нарушение правил торговли, может ввести штрафные пошлины на китайские транспортные средства, рискуя спровоцировать торговую войну с Пекином.
Комментируя ситуацию, Тьерри Бретон был осторожен с формулировками, но отметил, что подобные проверки "часто приводят к повышению таможенных пошлин от 10 до 20%".
Он отметил, что цель расследования установить, не способствовали ли значительные государственные субсидии производителям автомобилей из Китая нечестной конкуренции на европейском рынке – на фоне жалоб местных автопроизводителей, особенно из Франции и Германии.
Если в результате расследования Еврокомиссия выявит нарушение правил торговли, может ввести штрафные пошлины на китайские транспортные средства, рискуя спровоцировать торговую войну с Пекином.
Комментируя ситуацию, Тьерри Бретон был осторожен с формулировками, но отметил, что подобные проверки "часто приводят к повышению таможенных пошлин от 10 до 20%".
Власти Китая уже раскритиковали расследование Еврокомиссии, заявив, что этот "вопиющий протекционизм будет иметь негативное влияние на экономические и торговые отношения между Китаем и ЕС".
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