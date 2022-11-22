ЕС может признать «ЧВК Вагнера» террористической организацией

12:34 22 ноября Киев, Украина

Депутаты Европарламента призвали ЕС внести «ЧВК Вагнера» в список террористических организаций. Они направили письмо с соответствующим предложением президенту ЕС Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, страна которого председательствует в Совете ЕС.

Об этом пишет Politico.



В качестве основания для причисления наемнической организации к террористам депутаты назвали «продолжающиеся нарушения "Вагнером" международного права в Украине», а также предыдущие "подвиги" в других конфликтах. В частности, наемники группы принимали участие в военных конфликтах в Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской республике.



Инициатива получила широкую поддержку депутатов Европарламента – от ультраправых до левых и зеленых. До этого ЕС обвинял «ЧВК Вагнера» в пытках, внесудебных казнях и убийствах во всех частях света, где группа принимала участие в военных действиях. Против группы наемников в конце 2021 года были введены санкции ЕС, в том числе за участие в войне на стороне самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".



В сентябре этого года предприниматель евгений пригожин, которого называют «поваром» президента рф владимира путина, признался, что это он создал «ЧВК Вагнера». По его словам, он задумался об этом в 2014 году после того, как некоторое время «сорил деньгами, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских» в Донбассе.



До этого он неоднократно отрицал свою причастность к ЧВК и даже судился с теми, кто говорил о его причастности к армии наемников. По его словам, он вводил в заблуждение суды и общественность, «чтобы не подставить парней, которые являются основой русского патриотизма».



«ЧВК «Вагнера» активно воюет в Украине. С сентября пригожин вербует для участия в военных действиях заключенных. По разным данным, он мог завербовать от 13 тыс. до 23 тыс. человек за два месяца.