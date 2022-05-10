ЕС изменил правила визового контроля для иностранцев

Для сбора и контроля информации о получателях виз Евросоюза, Европарламент и Совет ЕС усиливает работу Визовой информационной системы VIS.
Промежуточное соглашение об усилении единой европейской Визовой информационной системы VIS, предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз ЕС.
Согласно новым правилам, в VIS будут заносить не только информацию о краткосрочных визах, но и долгосрочные визы и вид на жительство. А также делать скан страницы с биографическими данными паспорта. Считается, что это упростит возвращение граждан третьих стран, незаконно находящихся на территории ЕС. А "для борьбы с торговлей детьми", согласно новому постановлению, возраст для снятия отпечатков пальцев у детей будет снижена от 12 до 6 лет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии