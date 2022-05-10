ЕС изменил правила визового контроля для иностранцев

20:48 08 декабря Киев, Украина

Для сбора и контроля информации о получателях виз Евросоюза , Европарламент и Совет ЕС усиливает работу Визовой информационной системы VIS.

Промежуточное соглашение об усилении единой европейской Визовой информационной системы VIS, предусматривает сбор и постоянный контроль дополнительной информации для всех получателей краткосрочных и долгосрочных виз ЕС.

"В ответ на меняющиеся миграционные вызовы и риски в области безопасности ЕС улучшает свою визовую информационную систему. Это инструмент, который использует власть для регистрации всех желающих получить краткосрочную визу для въезда в Шенгенскую зону", - отметили в Европе.

Согласно новым правилам, в VIS будут заносить не только информацию о краткосрочных визах, но и долгосрочные визы и вид на жительство. А также делать скан страницы с биографическими данными паспорта. Считается, что это упростит возвращение граждан третьих стран, незаконно находящихся на территории ЕС. А "для борьбы с торговлей детьми", согласно новому постановлению, возраст для снятия отпечатков пальцев у детей будет снижена от 12 до 6 лет.