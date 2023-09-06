ЕС импортирует рекордные объемы сжиженного газа из рф - FT

13:55 31 августа Киев, Украина





Об этом



Согласно анализу отраслевых данных неправительственной организацией Global Witness, за первые семь месяцев 2023 года Бельгия и Испания стали второй и третьей импортерами российского сжиженного газа. Первый в этом списке – Китай.



В целом импорт сжиженного газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июль 2023 года по сравнению с тем же периодом 2021 года до полномасштабного вторжения россии в Украину.



Скачок происходит из-за низкой базы поставщиков, поскольку ЕС не импортировал значительные объемы СПГ до войны в Украину из-за своей зависимости от россии.



По данным Global Witness, стоимость СПГ, импортированного с января по июль по ценам спотового рынка, составила 5,29 млрд. евро. В этом году ЕС планирует импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из россии, несмотря на стремление отказаться от российского топлива до 2027 года.Об этом сообщает британская газета Financial Time.Согласно анализу отраслевых данных неправительственной организацией Global Witness, за первые семь месяцев 2023 года Бельгия и Испания стали второй и третьей импортерами российского сжиженного газа. Первый в этом списке – Китай.В целом импорт сжиженного газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июль 2023 года по сравнению с тем же периодом 2021 года до полномасштабного вторжения россии в Украину.Скачок происходит из-за низкой базы поставщиков, поскольку ЕС не импортировал значительные объемы СПГ до войны в Украину из-за своей зависимости от россии.По данным Global Witness, стоимость СПГ, импортированного с января по июль по ценам спотового рынка, составила 5,29 млрд. евро.

"Шокирует, что страны ЕС так тяжело работали, чтобы отказаться от транспортируемого российского ископаемого газа только для того, чтобы заменить его эквивалентом, который поставляется. Неважно, поступает ли это по трубопроводу или лодке — это все равно означает, что европейские компании присылают миллиарды в военный сундуку путина", — сказал старший организатор кампании по ископаемому топливу в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

В то время как ЕС продолжает усиливать режим санкций против москвы, именно от ЕС поступают миллиарды евро в бюджет россии.



Бельгия тоже стала одним из крупнейших импортеров сжиженного газа из рф, поскольку в стране один из важнейших портов ЕС — Port of Zeebrugge. По словам аналитиков, у испанской компании Naturgy и французской Total также есть непрерывные контракты на большие объемы российского СПГ.



В марте 2023 года министры энергетики внесли пункт в новые правила, регулирующие газовый рынок ЕС, который позволит правительствам запрещать российским и белорусским компаниям обходить санкции. Но прежде, чем это предложение вступит в силу, его необходимо предварительно обсудить с Европейским парламентом, отмечает Financial Time.