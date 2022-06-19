ЕС имеет право лишить Украину статуса кандидата в любой момент

12:42 19 июня Киев, Украина

Как пишет Европейская правда, Еврокомиссия в заключении соответствия Украины требованиям для государства-кандидата предложила, чтобы ЕС мог отменять этот статус в случае, если Киев нарушит свои обязательства.

Издание утверждает, что подобных положений до сих пор не было ни в одном из выводов Еврокомиссии по заявкам о членстве, которые поступали от других государств. Но сейчас Брюссель, учитывая особое положение Украины, принял такое решение одновременно в отношении двух государств – Украины и Молдовы.

"По сути, Брюссель сказал, что Украина не готова быть кандидатом, но все равно получает этот статус. А семь блоков реформ, которые Украине необходимо выполнить, чтобы сохранить статус кандидата. Брюссель оставляет за собой право забрать этот статус в любой момент, или же наоборот – передвинуть Украину или Молдову на следующий этап (по дороге к вступлению в ЕС)", – говорится в статье.

Также ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать свою способность проводить реформы. Вывод ЕК говорит, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия одобрила заявку Украины и рекомендовала предоставить стране статус кандидата на членство в ЕС с последующим выполнением необходимых шагов.

Также сообщалось, что Нидерланды просят Еврокомиссию тщательно прописать условия для дальнейшего приближения Украины к членству в Евросоюзе.