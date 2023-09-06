ЕС и страны-кандидаты должны быть готовы к расширению Евросоюза до 2030 года

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны-члены ЕС и страны-кандидаты должны быть готовы взять на себя новую ответственность и новые обязательства, чтобы пройти путем реформ и быть готовыми к дальнейшему расширению Евросоюза до 2030 года.
Об этом Шарль Мишель сказал во время выступления на международной конференции безопасности Bled Strategic Forum, которая проходит в Словении.
Об этом Шарль Мишель сказал во время выступления на международной конференции безопасности Bled Strategic Forum, которая проходит в Словении.
Глава Евросовета отметил, что ЕС уже продемонстрировал способность действовать быстро и решительно, когда в этом наблюдается необходимость. По его словам, это произошло, когда ЕС первым в мире объявил о намерении достичь климатической нейтральности Европы к 2050 году, когда блок преодолевал самую большую в этом веке мировую пандемию и совместно разрабатывал амбициозную программу восстановления.
Он также напомнил, что когда президент рф владимир путин запустил против ЕС свою "энергетическую ракету", страны-члены блока создавали от нее надежный щит, настоящую "систему энергетической обороны" путем диверсификации источников энергии, преодоления усиленной зависимости от российского ископаемого горючего. ЕС ответил ужесточением сотрудничества со своими стратегическими партнерами и укреплением солидарности, которая была разрушительной силой в этих действиях.
Глава Евросовета подчеркнул, что продолжающаяся на Украине война в Европе еще раз продемонстрировала — мир и демократию нельзя воспринимать как данность. По его словам, эта война разрушительна не только для Украины, она прямо поражает будущее Европы и глобальную безопасность.
Bled Strategic Forum является конференцией безопасности стран Центральной и Юго-Восточной Европы, которая проходит в конце августа на побережье альпийского озера Блед в Словении.
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