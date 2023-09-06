ЕС и страны-кандидаты должны быть готовы к расширению Евросоюза до 2030 года

19:33 28 августа Киев, Украина

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны-члены ЕС и страны-кандидаты должны быть готовы взять на себя новую ответственность и новые обязательства, чтобы пройти путем реформ и быть готовыми к дальнейшему расширению Евросоюза до 2030 года.



Об этом Шарль Мишель сказал во время выступления на международной конференции безопасности Bled Strategic Forum, которая проходит в Словении.

"Для того, чтобы быть ответственными, мы должны говорить о временных рамках и о домашней работе. У меня есть предложение. Поскольку мы имеем следующую Стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкие цели. Убежден, что мы должны быть готовы с обеих сторон. — к расширению до 2030 г. Это означает, что следующий многолетний бюджет ЕС нуждается в включении наших общих целей, это амбициозно, но необходимо", - сказал Шарль Мишель.

Глава Евросовета отметил, что ЕС уже продемонстрировал способность действовать быстро и решительно, когда в этом наблюдается необходимость. По его словам, это произошло, когда ЕС первым в мире объявил о намерении достичь климатической нейтральности Европы к 2050 году, когда блок преодолевал самую большую в этом веке мировую пандемию и совместно разрабатывал амбициозную программу восстановления.

"Когда армия рф ворвалась в Украину, Кремль, как и многие другие, ожидали слабый ответ, на раздел Европы. Но все они получили обратное. Уже через несколько часов 24 февраля 2024 года мы ответили санкциями против россии, отправили оружие и боеприпасы для Украины "В этот день проявляется другой ЕС: быстрый, действенный, объединенный и более решительный", - сказал Мишель.

Он также напомнил, что когда президент рф владимир путин запустил против ЕС свою "энергетическую ракету", страны-члены блока создавали от нее надежный щит, настоящую "систему энергетической обороны" путем диверсификации источников энергии, преодоления усиленной зависимости от российского ископаемого горючего. ЕС ответил ужесточением сотрудничества со своими стратегическими партнерами и укреплением солидарности, которая была разрушительной силой в этих действиях.

"Для того чтобы стать сильнее и быть в большей безопасности, ЕС должен усилить свои позиции и стать более мощным. Именно поэтому сейчас пора преодолеть вызов расширения. Как для нас в ЕС, так и для наших будущих стран-членов. Я убежден, именно так мы должны называть страну, которая получила подтверждение перспективы в ЕС - будущие страны-члены", - подчеркнул Шарль Мишель и добавил, что лидеры ЕС будут рассматривать "расширение на нашей следующей встрече Европейского совета".

"Мы определим позицию по открытию переговоров с Украиной и Молдовой. Я ожидаю, что Босния и Герцеговина, а также Грузия снова возвращаются за стол (переговоров — ред.)", - сказал он.

Глава Евросовета подчеркнул, что продолжающаяся на Украине война в Европе еще раз продемонстрировала — мир и демократию нельзя воспринимать как данность. По его словам, эта война разрушительна не только для Украины, она прямо поражает будущее Европы и глобальную безопасность.

"В настоящее время, как мы говорим, Украина героически защищает свою землю. Москва не только атакует свободного и суверенного соседа. Москва атакует все, во что мы верим: свободу, демократию, благосостояние и сотрудничество. В июне прошлого года мы дали статус кандидата в члены ЕС для Украины и для Молдовы. Такой же статус ожидает Грузию, когда они (грузины – ред.) завершат количество необходимых для этого шагов. Пришло время продвигаться вперед", — констатировал Шарль Мишель.

Bled Strategic Forum является конференцией безопасности стран Центральной и Юго-Восточной Европы, которая проходит в конце августа на побережье альпийского озера Блед в Словении.