ЕС и ряд стран оказывают помощь Ливану после взрыва

Ливан не остался один на один с трагедией, которая произошла в порту Бейрута. Для ликвидации ее последствий стране оказывается активная помощь.
Евросоюз объявил о выделении ливанской стороне дополнительной помощи в объеме €30 млн для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель на видеоконференции доноров, организованной Францией с целью оказания поддержки Ливану.
Он также призвал к проведению "независимого и достойного доверия расследования", подчеркнув, что "Евросоюз готов оказать содействие в его проведении".
Кроме того, Катар выделит в помощь Ливану сумму в $50 млн. С таким заявлением выступил в воскресенье катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе видеоконференции доноров по координации помощи Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в бейрутском порту.
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