ЕС и ряд стран оказывают помощь Ливану после взрыва

Ливан не остался один на один с трагедией, которая произошла в порту Бейрута. Для ликвидации ее последствий стране оказывается активная помощь.

Евросоюз объявил о выделении ливанской стороне дополнительной помощи в объеме €30 млн для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщил в воскресенье председатель Европейского совета Шарль Мишель на видеоконференции доноров, организованной Францией с целью оказания поддержки Ливану.

"Мы уже предоставили Ливану помощь в €33 млн, а сейчас выделили еще €30 млн, которые должны пойти на самые неотложные нужды при ликвидации последствий взрыва. Свыше 250 спасателей из стран ЕС находятся в Бейруте, тонны медицинской и гуманитарной помощи направлены в Ливан", - заявил он.

Он также призвал к проведению "независимого и достойного доверия расследования", подчеркнув, что "Евросоюз готов оказать содействие в его проведении".

Кроме того, Катар выделит в помощь Ливану сумму в $50 млн. С таким заявлением выступил в воскресенье катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе видеоконференции доноров по координации помощи Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в бейрутском порту.