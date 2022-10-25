ЕС хочет участия Британии и Швейцарии в механизме потолка цен на газ

11:51 25 октября Киев, Украина

В Еврокомиссии считают, что механизм ограничения цен на российский газ будет эффективен, если к нему присоединятся страны, которые импортируют из ЕС электроэнергию. Среди них Великобритания и Швейцария

Европейское ведомство распространило документ с такими рекомендациями перед встречей министров энергетики ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Встреча пройдет в Люксембурге 25 октября.



В Еврокомиссии считают, что в противном случае членам ЕС придется экспортировать электроэнергию по более высокой цене, чем на внутренних торгах. Такая возможность тоже изучается, однако она противоречит международным соглашениям между партнерами. Переговоры по этому вопросу ведутся в частных беседах, отметил источник агентства.



Сейчас введение потолка цен на российский газ — главный вопрос в повестке в ЕС: в том числе с помощью такого ограничения правительства стран содружества стремятся обуздать энергетический кризис. Для введения ограничений предложение комиссии должно получить одобрение членов блока, такой процесс займет несколько недель. При этом внутри ЕС есть разногласия по поводу того, когда вводить потолок цен. На прошлой неделе Bloomberg писал, что ЕС не будет спешить с ограничением стоимости российского газ. В результате лидеры стран ЕС не смогли принять план Еврокомиссии на встрече 20 октября и предложили его доработать.



Большинство стран требует ограничить оптовые цены на газ через коридор на крупнейшем виртуальном рынке региона (хаб TTF в Нидерландах). Другая группа стран предлагает ограничить стоимость газа, который используется для производства электроэнергии, по аналогии с моделью, уже реализованной Испанией и Португалией.



Кроме согласования потолка цен министрам энергетики стран ЕС нужно достичь соглашения по пакету мер для преодоления энергетического кризиса. По плану комиссии он будет осуществляться за счет совместных закупок газа, механизмов ограничения цен на газовой бирже TTF, новых мер по прозрачному использованию инфраструктуры и солидарности государств-членов, а также постоянных усилий по снижению спроса на газ.