ЕС хочет изменить правила въезда мигрантов из Беларуси

07:05 02 Декабрь Киев, Украина

В течение шести месяцев ПольшаЛитва и Латвия смогут продлить период регистрации ходатайств о предоставлении убежища с 10 дней до четырех недель.

Заявления будут приниматься только в специальных пунктах пересечения границы.

Обработка может производиться на границевключая любое право на апелляциюно должна быть произведена в течение 16 недель.

Эти три страны также смогут использовать ускоренные национальные процедуры для депортации людейзаявления которых были отклонены

Предложения по упрощению правилсделанные исполнительной властью ЕСЕвропейской комиссиейдолжны быть одобрены 27 странами-членамипрежде чем они вступят в силу.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявилачто количество мигрантовприбывающих в столицу Беларуси Минсксократилосьи многие из них возвращаются в свои страны.

«Приток новых инструментальных мигрантов в Минск более или менее стабилизировался. Сегодня цифры невеликиЭто в первую очередь не миграционный кризисЭто гибридная угроза».