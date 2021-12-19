ЕС хочет изменить правила въезда мигрантов из Беларуси

В течение шести месяцев Польша, Литва и Латвия смогут продлить период регистрации ходатайств о предоставлении убежища с 10 дней до четырех недель.
Заявления будут приниматься только в специальных пунктах пересечения границы.
Обработка может производиться на границе, включая любое право на апелляцию, но должна быть произведена в течение 16 недель.
Эти три страны также смогут использовать ускоренные национальные процедуры для депортации людей, заявления которых были отклонены.
Предложения по упрощению правил, сделанные исполнительной властью ЕС, Европейской комиссией, должны быть одобрены 27 странами-членами, прежде чем они вступят в силу.
Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что количество мигрантов, прибывающих в столицу Беларуси Минск, сократилось, и многие из них возвращаются в свои страны.
«Приток новых инструментальных мигрантов в Минск более или менее стабилизировался. Сегодня цифры невелики. Это в первую очередь не миграционный кризис. Это гибридная угроза».
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