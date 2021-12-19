ЕС хочет изменить правила въезда мигрантов из Беларуси

07:05 02 Декабрь Киев, Украина

В течение шести месяцев Польша , Литва и Латвия смогут продлить период регистрации ходатайств о предоставлении убежища с 10 дней до четырех недель .



Заявления будут приниматься только в специальных пунктах пересечения границы .



Обработка может производиться на границе , включая любое право на апелляцию , но должна быть произведена в течение 16 недель .



Эти три страны также смогут использовать ускоренные национальные процедуры для депортации людей , заявления которых были отклонены .



Предложения по упрощению правил , сделанные исполнительной властью ЕС , Европейской комиссией , должны быть одобрены 27 странами - членами , прежде чем они вступят в силу .



Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила , что количество мигрантов , прибывающих в столицу Беларуси Минск , сократилось , и многие из них возвращаются в свои страны .