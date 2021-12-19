ЕС готовит новый пакет санкций против причастных к транспортировке мигрантов к границам Беларуси

09:53 15 Ноябрь Киев, Украина

В минувшее воскресенье между главой МИД Беларуси Владимиром Макеем и верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем состоялся первый, с момента возникновения кризиса на границе Польша-Беларусь , телефонный разговор.



Боррель подчеркнул, что возникшую ситуацию считает «неприемлемой», а использование людей в качестве оружия – недопустимыми.



Также Боррель потребовал от Минска остановить наплыв мигрантов, зявив, что уже с 15 ноября в отношении Беларуси будут расширены Боррель подчеркнул, что возникшую ситуацию считает «неприемлемой», а использование людей в качестве оружия – недопустимыми.Также Боррель потребовал от Минска остановить наплыв мигрантов, зявив, что уже с 15 ноября в отношении Беларуси будут расширены санкции . В основном они затронут интересы авиакомпаний и туристических агентств, а также чиновников, причастных к возникновению миграционного кризиса.



"Мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, участнику транспортировки мигрантов в эту страну", - сказал Боррель.



Напомним, обстановка на восточной внешней границе ЕС стала критичной еще на прошлой неделе. Там собрались тысячи мигрантов. А в последние дни попытки мигрантов пересечь границу резко увеличились.