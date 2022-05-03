ЕС больше не покупает российскую нефть

14:17 03 мая Киев, Украина

Европейские нефтеперерабатывающие заводы британской ВР больше не покупают российскую нефть.

Об этом заявил глава компании Бернард Луни в ходе телеконференции.



Он отметил, что компания владеет 4 НПЗ в Европе, в частности, в Испании, Германии и Нидерландах, "и я могу подтвердить, что они чисты от российских молекул".



Комментируя прогнозы по ценам на энергоресурсы, глава ВР заметил, что на рынок уже не поступает около 1 млн б/с нефти из России, и этот объем может удвоиться в мае, когда уже введенные санкции вступят в силу.



По его словам, коммерческие запасы нефти и газа довольно низкие, свободные мощности по производству нефти относительно низкие и сейчас на рынке множество неопределенностей: что произойдет с Ираном, Ливией, с политикой "нулевого COVID-19" в Китае, влиянием инфляции на экономический рост.

"Думаю, мы живем в мире, где волатильность правит порядок, и мы ожидаем продолжения волатильности в ценах на энергоресурсы", – сказал Луни, добавив, что ВР будет менять свои прогнозы по ценам в середине года.