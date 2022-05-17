Ереван требует отставки Пашиняна

19:56 15 декабря Киев, Украина

Тысячи армян вышли на главные улицы столицы с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Протесты проходили в мирной форме, без задержаний и арестов.
 
 
Об этом сообщает News.am.

Активисты вышли на улицы Еревана во вторник, 15 декабря. Они скандировали: Никол — предатель; Никол, уходи прочь; Армения без Никола.

/>Митингующим удалось дойти до центральной площади столицы. Очередная акция протеста в Армении закончилась без задержаний.

Митингующие пообещали проводить такие шествия ежедневно, а в субботу, 19 декабря, они планируют провести общенациональный митинг.